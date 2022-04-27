基隆市政府27日公布，新冠肺炎個案增加478例，25歲至34歲與55歲至65歲，兩個年齡層感染人數最多，居家隔離人數原有6648人，中央實施「3＋4」政策後，解除居家隔離有6517人，目前仍有131人持續進行。
基隆市長林右昌表示，新確診478人中，分別為男性229人與女性249人，25歲至34歲與55歲至65歲，各有70人感染，35歲至44歲與45歲至54歲，分別有69人與67人感染，感染族群以青中壯年居多。
確診申請居家醫療照護狀況，林右昌說明，目前已評估1360人，當中794人利用快速通道提出，完成健康條件審查1135人，審核符合已入案790人，條件不符合345人，主要原因保含不是確診者，與家中不符合一人一室要求。
居家隔離「3＋4」實施後，居家隔離民眾想知道自己是否符合解隔離條件，林右昌強調，居家隔離超過3天，一律在4月26日作為隔離日期最後一天，已經超過居家隔離7天，也完全符合解除隔離條件。
針對校園停課狀況林右昌補充，全校停課有11間，包含4間小學和7間幼兒園，預防性停課的有1間小學及1個幼兒園，部分停班學校有71間共178班，包括高中職9校、國中12校、國小22校以及28個幼兒園。
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