宜蘭縣將從4月30日開設縣內第13波快打站。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（27日）新增135人確診，宜蘭縣衛生局指出，居家隔離天數縮短，防疫「進入新的階段，就是自己保護好自己」，除了會將快篩試劑盡快送到個案家中，4月30日會開設縣內第13波疫苗快打站，呼籲民眾盡速施打疫苗。

宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭收容所部分今天沒有新增確診，累積該案有251人染疫，其中27人是工作人員，另有4人是工作人員的親人，有220位是收容人；魚販群聚也沒新增，累積46人確診，南澳鄉有新增21人確診，目前正在疫調中。

林姿妙指出，有新增16名學生、1名老師確診，新增全校停課部分為黎明國小、光復國小等2校；新增部分班級停課為宜蘭市立幼兒園新生分班、私立愛迪生幼兒園、私立龍之堡幼兒園等3校

衛生局表示，今天並無警察、消防人員新增確診，但有2名醫護人員染疫，目前疫調還在進行中，但因周圍的人都是陰性，社區感染的可能性高；縣府因應魚販群聚在大溪漁港設篩檢站，篩檢358人，有8人陽性，尚未列案號。