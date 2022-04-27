屏縣府公布確診者重點足跡，且已完成清消。(屏縣府提供)

屏東縣26日新增63例本土確診及1例境外個案，屏縣府原依中央流行疫情指揮中心指引，不再公布確診者足跡，但縣長潘孟安臉書隨即湧入網友留言，幾經思量後，決定對於重點疫調後，可能聚集人潮的公共場所仍依規定公布，包括屏東市和生市場、繁華市場，已全面進行清消。

屏縣府指出，由於全台確診人數攀升，屏東縣自28日起禁止住宿型長照機構探視，請家屬改以電話或視訊替代；另中央宣布取消實聯制，縣府籲請民眾下載「臺灣社交距離App」，並開啟藍芽功能，可以保護自己與家人了解有無接觸確診者，減少疫情擴散機會。

此外，因應3＋4縮短居隔天數政策，即日起已居隔3天者可以解除隔離，縣府統計截至4月26日居家隔離1916人，27日符合解隔有1315人，餘601人仍在居隔中。縣府送給居隔者關懷包裡將贈送5支快篩試劑。目前縣府訂購13萬劑，已進貨3萬劑，中央近期也將撥1萬2000劑預先儲備，後續會繼續配送。

至於居家照護累計申請有133人符合資格，5歲以下累計32例，無重症，4例解除隔離。縣府指出，當天確診個案中有12例是居隔期間陰轉陽，6個家庭群聚案17例，其他確診相關案10例，24例追溯感染源中。

目前縣內全校暫停實體課程有屏北高中，部分班級暫停實體課程校數19校、26班，居家隔離人數789人。