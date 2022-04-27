雲林縣27日新增61例確診案，學童5月10日到校接種。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣27日新增61例確診案，包括褒忠鄉托兒所2列、校園相關17例、軍營相關4例、家庭群聚傳染8例、朋友聚會傳染3例，以及其他尚待釐清個案。6至11歲國小學童接種疫苗事宜，將給予家長7天時間考慮，5月10日安排醫療人員到校接種。

雲林縣政府表示，縣內27日新增61例本土確診個案，分別為斗六14例，西螺11例，斗南9例，北港8例，虎尾4例，褒忠及口湖各3例，土庫、大埤、元長各2例，古坑、莿桐、麥寮各1例。年齡分布在7至87歲，無症狀1人，輕症60人。

褒忠鄉托兒所傳播鏈方面，新增2名成年人，皆由確診孩童傳染給家人，目前傳播鏈累計共41例。校園相關案17例，包括中興大學、北港高中、北港農工、正心中學、僑真國小、麥寮國小、立仁國小、文昌國小、龍岩國小、中山國小10所學校。

軍營相關4例，4人均在外縣市營區服役，因營區有人確診，安排採檢PCR陽性確診。家庭群聚傳染8個案經調查，為家人間的相互感染。朋友聚會傳染3個案，均是朋友聚會而感染。

雲林縣政府表示，針對滿6歲至11歲國小學童，在校集中接種莫德納疫苗作業，學校會於28日發放接種須知暨意願書，考量家長必須審慎評估孩童個別狀況，將給予7天充分思考時間，預計5月6日至9日回收意願書及彙整名冊，10日起由衛生所、醫療院所人員到校接種。