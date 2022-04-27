六月擔任人本教育基金會「430國際不打小孩日」公益大使。（經紀人提供）

六月擔任人本教育基金會「430國際不打小孩日」公益大使。（經紀人提供）

六月擔任人本教育基金會「430國際不打小孩日」公益大使。（經紀人提供）

六月27日擔任人本教育基金會「430國際不打小孩日」公益大使，與老公育有1子1女的她笑說，讀小一的哥哥Star是滿乖的天使寶寶，幼兒園大班的妹妹Shinny比較古靈精怪，脾氣太拗，讓時常「一打二」的她一把怒火，有時情緒控制不來，「這次參加活動就是要從自身修煉起！」她說妹妹今年要上小學了，她對女兒說「上小學不方便再打你們了，因為你們慢慢就會有記憶了」，並希望自己用更穩定的情緒去帶小孩，「我也不喜歡自己變瘋婆子，打人不好看，希望每天美美地帶小孩就好」。

被問是否有失控打小孩經驗，六月說，其實不算真的體罰，去年有次全家露營遇到寒流，「我準備黑色外套給妹妹，她看到黑的不穿，寧願冷到一直打哆嗦，第一次抖、第二次抖，我問她要不要穿，都堅持不穿，我又氣又急打椅子，但椅子不知為何彈到東西又打到妹妹，當場小瘀青。那次我嚇到，她也嚇到，從此沒又再動手，變成我回家踢櫃子，所以現在我家鐵櫃是凹的」。

她說，哥哥Star最近學校停課，在家線上上課，不過哥哥是天使，他很自律，對靜態拼圖、畫畫都很有專注力，「但妹妹就是來修煉我的！」兄妹每天都吵架，她就扮演協調者，像調委會一般。至於老公李易？「他因為出外景，每個月只有10天在家，小孩跟他互動沒那麼頻繁」。

被問母親節計畫，她說最希望可以擺爛一整天，「想放假，但目前看還不行，因為李先生傳班表給我看，當天是全滿的，母親節那天就是我帶『兩隻』！」

對於小孩打疫苗，她說還在觀望，因為沒真的有小孩打過還不知副作用，「今天看了 黃瑽寧醫師的報導，他說擔心小孩上課沒疫苗那就去打，若擔心副作用就不要打，我目前是後者，我跟我老公打疫苗沒症狀，但很擔心小朋友會有狀況。就等5月2日開放兒童施打疫苗實施之後再來看狀況，目前暫時不考慮」。

她說確診的朋友很多，除了楊銘威、王少偉，還有林曜晟，現在大家就是跟病毒共存，當做中了流感，他們也是把自己照顧得很好，應該OK，但也笑說：「我相信有小孩的家長都希望自己被隔離，比較放鬆、有自己的空間！」