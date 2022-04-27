中央流行疫情指揮中心日前公布，6至11歲學童可接種半劑莫德納疫苗。新竹市長林智堅27日也宣布，全市37間國小（含外僑學校）及符合接種資格之幼兒園學童，今起發放疫苗接種同意書，給予家長7天思考期，最快下周五（5月6日）進入校園集中接種。

林智堅表示，今日起針對6歲至11歲學童發放疫苗意願書，符合資格學生約3萬份，4月27日至5月3日為家長思考期，待資料收集彙整完後，安排校園集中接種，接種當日需攜帶健保卡。

他指出，國小生及附幼學童採校內統一施打，新竹市立新竹幼兒園、非營利與私立幼兒園符合接種資格之學童，經家長同意累計滿50人，擬安排醫療院所入校施打，未滿50人則由衛生局安排至指定診所施打。

市府教育處說明，6至11歲兒童疫苗接種作業，採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，與12歲至17歲國高中生接種疫苗模式相同，由學校調查校園集中接種意願，基於兒童接種後可能出現的反應，提供家長「接種須知及評估暨意願書」，學校收回並統計人數後，最快5月6日安排疫苗施打。

若接種當日因故無法於學校安排接種，也可在家長陪同下至衛生局指定之合約醫療院所完成疫苗接種。

教育處同時指出，學校須於接種日當日調整課程內容，安排靜態活動，以觀察學生身體狀況，並於疫苗接種後兩周，妥善規畫課程內容，調整教學方式及減少激烈教學活動。

若學生接種疫苗後有不良反應，得申請疫苗假，學校應給予疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，家長若請假陪同學童至醫療院所接種，其中1人可申請防疫照顧假。

衛生局也說明，我國食藥署核准莫德納疫苗可用於6歲至11歲兒童接種，建議接種2劑基礎劑，且每劑接種50微克（0.25ml），另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，2劑間隔延長至12周。