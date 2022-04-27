迎接每年的「勞工解悶月」，台中金典酒店在5月報稅季，特別推出「持餐券用餐，龍蝦免費吃」活動，5月每周三至周五，只要持在金典線上旅展購買的聯合餐券，於栢麗廳享用午晚餐就送每人龍蝦半隻，撫慰廣大勞工們荷包失血的鬱悶。

台中金典酒店栢麗廳五星級自助百匯有多樣聞名的招牌菜色，其中熟客最愛的經典必吃菜餚包括現煎菲力牛排、楓糖芥末烤火腿、海港直送生魚片、現點壽司吧、白熟蝦、季節海鮮等，以及使用價值百萬義大利Valoriani頂級窯烤爐製作的現烤披薩，為來賓現點現做，還有甜美鮮嫩的現切溫體牛肉湯。

金典線上旅展聯合餐券，栢麗廳推出最划算折扣，包含買10套送6張（1套2張），平均每張845元，下殺約6折，持餐券於5月每周三到周五享栢麗廳午晚餐，每位成人就送半隻龍蝦免費吃；若在5月假日用餐，每人加價150元也可享半隻龍蝦，勞動節連假也適用。