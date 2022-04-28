財政部核釋，全民健康保險特約藥局及直轄市、縣（市）政府衛生局(所)於嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)成立期間，受政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用之新冠肺炎(COVID-19)家用快篩試劑(包裝有「政府專用」貼紙)（下稱快篩試劑）取得之款項，全數交該委託機關解繳公庫者，依傳染病防治法第55條規定免課徵營業稅，免開立統一發票；健保藥局辦理前開業務向政府機關收取之手續費，係屬藥師、藥劑生配合供應防疫物資提供專業性勞務之收入，依加值型及非加值型營業稅法第3條第2項但書規定，非屬營業稅課稅範圍，免開立統一發票。

財政部說明，指揮中心昨日宣布快篩試劑自今(28)日上路，為提供充足防疫物資，滿足防疫需求，該部配合指揮中心防疫政策，依傳染病防治法第55條：「中央流行疫情指揮中心成立期間……各該事業受各級政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用或配銷之防疫物資，其出售收入全數交該委託機關解繳公庫者，免課徵營業稅。」發布解釋令，釋明首揭代售徵用快篩試劑免課徵營業稅，期減輕民眾負擔，降低疫情擴散之機會。