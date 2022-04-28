國民黨醫療委員會質疑，指揮中心指揮官陳時中不應讓藥師變成血汗勞工，表示歐美提供民眾快篩試劑， 原則是便捷、快速、充足、廉價或免費，且一定不會增加醫藥人員的額外負擔，因為他們還有更重要的防疫任務要完成。

國民黨醫療委員會表示，在台灣，除了發生過「搶口罩」必須大排長龍、「搶疫苗」必須到處找關係，如今連在外國唾手可得的快篩劑，竟也要來讓民眾排隊搶購，好好的台灣防疫物資發送，竟搞得像第三世界的「配給制度」，我們不禁想問：該不會Dpp特權還可以「到府服務」、「專程送達」吧？

國民黨醫療委員會說，藥師是醫療防疫體系的重要成員，「審視藥品」、「調劑藥物」、「交付給藥」都是非常需要專注力的工作，不容許有任何差池，如今藥師面對疫情已經夠忙了，竟還要被迫去充當超商店員，代替政府販賣快篩試劑，陳時中難道不擔心「藥師過勞」嗎？

國民黨醫療委員會指出，一些藥師向本會反映，陳時中與蔡政府為了掩飾自己沒有準備好的防疫疏失，搞一堆國家隊來轉移民眾注意力，說穿了就是要充當自己未能提前部署的遮羞布，更令人無奈的地方，便是陳時中請客，竟讓藥師埋單，不僅搞亂藥師的本務工作，還讓藥師為了那些朝令夕改的販售規定傷透腦筋。

國民黨醫療委員會說，疫情期間，藥師的責任更加重大，除了例行必須配合醫師在用藥上給予民眾詳盡的說明，並審查藥物間是否有交替作用、是否符合藥物特性、劑量是否正確、使用方式是否正確、還可能要協助送藥給隔離者，這一切皆是「專業藥師」必須執行的核心業務，至於販售口罩、販售快篩劑這類工作，難道也需要如此高階的專業人力成本投入嗎？比起防疫把關給藥，販售快篩劑難道沒有其他產業可以委託嗎？

國民黨醫療委員會強調，民眾買個快篩劑竟然也要實名制？還要依身分證字號配給？這可真是嚇傻不少外國人，而其中不足為外人道的事實是「陳時中與蔡政府沒有事前準備足夠的快篩劑」，過去陳時中可能擔心染疫黑數過多，反對實施普篩，也因此從未打算未雨綢繆準備足夠的快篩劑，這樣錯誤的思維，衍生謬誤的決策，最終的結果依然是由基層民眾承擔。

國民黨醫療委員會呼籲，陳時中與蔡政府，立即提供「免費」且「足量」的快篩劑，並且簡化民眾取得流程，也請陳時中讓藥師回歸專業，將分發、販賣快篩試劑的工作交給市場機制運作，此時此刻，全臺的醫藥人員都是重要的抗疫防線，切莫讓非專業的工作，影響醫藥人員更重要的使命。