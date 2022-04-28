台北市依照中央指示，完成6至11歲莫德納接種規畫，中央又宣布兒童劑型BNT疫苗已簽約完成，最快5月中抵台，讓副市長蔡炳坤28日暴怒，痛批將帥無能累死三軍。

北市府依照中央指示，完成莫德納疫苗校園接種規畫，接種須知與意願書都已發給家長，也媒合好醫院進入校園接種，明天即將召開學校說明會。

結果，中央今天下午又宣布5至11歲兒童劑型BNT疫苗已經簽約完成，食藥署也已通過緊急使用授權，疫苗最快5月中旬前抵台。

蔡炳坤指出，小學生接種莫德納引熱議，初步調查家長意願，才46％左右，現在兒童劑型BNT又要來了，想必然家長將會有所選擇，已經進行中的莫德納接種規畫，勢必產生重大影響，還要繼續下去嗎？

他表示，站在地方政府立場，當然希望讓孩子們接種到更合適的疫苗，面對這樣的變數，是不是要暫緩莫德納疫苗接種規畫，等兒童劑型BNT來了，再重新規畫接種。

蔡炳坤痛批中央，套句話說「將帥無能，累死三軍」，用在這次兒童疫苗接種的政策決定，剛好而已。