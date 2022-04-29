全台快篩試劑28日起開賣，昨有民眾抱怨各藥局開賣時間不一不便民，藥師公會理事長鄭志宏回呼籲，民眾出門採買前可先健保署網站查詢，他也點出，物流量龐大，部分藥局開賣前會遇到尚未收到快篩的狀況，由於星期六物流並無營運，星期天恐無試劑可賣，仍在等待中央指示。

談及快篩試劑的銷售情形，鄭志宏表示，除28日首日健保系統稍微不穩外，其餘都相當正常，至於民眾反映藥局沒有統一時間開賣，讓許多民眾撲空的問題，可至健保署網站查詢，各藥局藥師大說數都會上網登錄營業時間、剩餘快篩試劑數量，提醒民眾採買前可先瀏覽網站，避免撲空。

「星期天恐沒有快篩試劑可賣！」鄭志宏解釋，快篩試劑的配貨狀況為今天進貨、明天販售，每家藥局1天僅販售1箱共76盒快篩，桃園有477家藥局參與販售「快篩實名制」，加總後數量其實相當大，物流業者是否能負荷如此龐大的量也是個問題。

鄭志宏說，星期六物流業者沒有營運，為此星期天還不確定是否有快篩試劑能販售，仍在等待中央指示。加上近期有些診所直到當天早上才收到貨，下午才能賣，只能跟民眾一再道歉，但他表示，藥局只要有收到快篩試劑一定會開賣，請民眾不用擔心。

鄭志宏另也呼籲，不必囤積快篩試劑，中央配給的數量一定都夠，應把快篩試劑留給真正有需要的人，民眾一窩蜂湧進藥局、排隊等待多少會給藥局跟藥師造成壓力，再次呼籲不須囤貨。