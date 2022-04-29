本土疫情居高不下，政府已開放12歲以下學童施打疫苗，但0到5歲幼童尚未有任何防護機制。幼教團體呼籲政府，參考英國、德國等外國政府，提供幼兒園的幼兒公費快篩試劑。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀指出，該會在去年5月全國三級警戒疫情期間，不斷呼籲政府超前部署，參考英國、德國等外國政府提供幼兒公費快篩試劑。

廖文秀提到，今年疫情再起，政府提供的公費快篩試劑卻僅供給國小至高中的孩子，就讀幼兒園的0到5歲幼兒竟未提供。

廖文秀認為，幼兒家長忙於工作，下班後又要到藥局群聚排隊買快篩試劑，公費快篩試劑防疫資源配給不公，令人遺憾。

中華民國促進兒童福利家長聯盟總會總會長謝京含指出，在國外有許多國家，針對5歲以下的幼兒，從原來侵入性鼻腔快篩試劑，已經進入「無侵入性公費唾液快篩試劑」，台灣卻連基本的鼻腔快篩試劑也無配發給幼兒園、托嬰中心的幼兒，不知此項防疫政策的原由為何？全國幼兒家長亦無法理解。

中華民國促進兒童福利家長聯盟總會總會長謝京含與中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀共同呼籲，為0到5歲無疫苗可施打的幼兒向政府請命，公平配發提供幼兒園、托嬰中心的幼兒公費快篩試劑。