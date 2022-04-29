味全龍29日繼續在天母主場交手中信兄弟，但捕手吉力吉撈．鞏冠在5局下疑似不滿主審好球帶，在擊出三壘平飛球出局後，回頭朝主審左手一比，隨即遭驅逐出場，5局打完龍隊以0比7落後。

尋求6連勝的龍隊推出布里悍先發，他在首局先因不死三振、安打失掉1分，但他很快回穩，第2局起連續3局都沒失分，沒想到5局上又出現亂流，2出局後2次保送、2支安打失掉2分。

此時守備也不幫忙，從右外野手邱辰失誤開始，龍隊單局出現2次失誤都造成失分，也讓布里悍投不滿5局就被換下場，僅投4.2局被敲7安、投出4三振、4保送、1觸身球，失掉7分中僅有3分自責分。

5局下輪到龍隊進攻時，該局首棒打者吉力吉撈疑似不滿主審好球帶，2好球時主審先給予警告，此時總教練葉君璋立刻走上場安撫，最後他擊出三壘強勁飛球遭到接殺，退場時朝主審彭楚雲左手一比，口中碎念，立刻遭驅逐出場，6局上龍隊換上蔣少宏接替蹲捕。