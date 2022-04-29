由於本土確診數暴增，蔡政府推出「快篩實名制」，昨第一天就出現健保系統一度當機的窘況；今第二天輪到身分證單號民眾，許多藥局門口依然有不少人大排長龍準備購買。對此，PTT網友質疑，排隊了還買不到，不懂到底超前部署在哪裡欸？

「快篩實名制」昨上路，今（29）日進入第二天，輪到身分證單號民眾購買，一早仍有不少人排隊，買一份5入共500元的快篩試劑。有藥師反映，5000家藥局到明天只剩一半有配貨，周日沒有人送貨，有錢都買不到。

指揮官陳時中表示，藥局、衛生所每家配送量為78人份，前面幾波照著平均值發，有些人會賣不完，有些人賣得快，接下來會根據販售情況增、減量。由於周六物流有點延遲，指揮中心建議部分藥局上午開賣，部分下午開賣，另周日還是會販賣，但是一些藥局本來就休息，有開的還是會配下去。

對此，PTT網友質疑，快篩這種東西，不就是大爆發共存的必備物品，那這段日子超前部署在哪裡？搞到最後還要排隊，排隊了還買不到，不懂到底超前部署在哪裡欸？