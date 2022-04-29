本土確診個案連日破萬例，中央仍不考慮禁止餐廳內用，僅建議避免併桌供餐，有男網友認為，現在去餐廳內用一定很危險，染疫風險也可能因用餐習慣而提高，因此好奇「真的有人敢內用嗎？」掀起熱議，有網友發現不少餐廳內用人潮還是很多，也有人直言，「沒禁止就不用怕」。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，現在疫情大爆發，就連確診者足跡都不公布了，這時若去餐廳內用一定很危險。他也提到，內用除了會觸摸餐具，裝飲料機的飲料也是重複使用同個杯子，讓他十分擔心染疫風險會因此提高，也好奇「真的有人敢內用嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛表示，「中午看餐廳一堆人」、「吃到飽餐廳客滿」、「一堆餐廳都訂不到位置」、「我星期二晚上在星巴客找不到位置坐」、「我看還是蠻多人內用的，畢竟外出用餐幾乎無法避免」、「剛內用吃完」、「現在去名店吃飯不用排隊好爽」。

也有網友認為，「不需恐慌，日常生活照過，聽從上級的指揮吧」、「專挑人少的店家就好」、「沒禁止就不用怕」、「政府說可以就可以，別怕」、「禁止內用還是要靠政府強制令才有用，餐廳顧賺錢哪管你死活」。另有人直言，「現在疫情嚴峻反而可以到處趴趴走，反觀之前被關真的兩極化」。

至於能不能去餐廳內用或聚餐？前台大感染科醫師林氏璧曾在臉書粉專分享他的看法，認為只要打完三劑疫苗、50歲以下、沒重症風險因子者，還是可以照原定計畫內用、聚餐，沒什麼問題。