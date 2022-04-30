1名馬來西亞女網友在《Tantan Confessions Malaysia》匿名指出，前男友不僅把自己當「打樁機」，還天天把當她當魚在翻，每晚2人都要發生多次性行為，導致原PO上班都精神不濟，儘管對方是個好男人，但原PO還是忍痛分手，怎料該匿名文章竟釣出前男友回應：「明明是妳先勾引我的」，2人個說各話，引起大批網友在文章下熱烈討論。

原PO在臉書粉專《Tantan Confessions Malaysia》匿名發文，聲稱自己為前男友性慾太強而分手，並控訴前任除了每晚都找她「打樁」外，對方還每天把她當條魚，翻左翻右又上又下，導致她沒體力上班，原PO承認前男友是個好男人，待她不錯，凡事也都順著她，她表示前任以是可以打樁機，但是她又不是塊田。她受不了每晚都要激戰2到3次，於是交往6個月後，便果斷和前任分手。

不料貼文一出，釣出前男友回應，標記原PO的文章寫到：「我知道貼文是妳寫的，為什麼都分手了，妳還要刻意在我妹妹和她閨蜜們面前，到處亂傳我把女生當魚翻，每晚都要激戰2到3次」，前任悲痛表示，因為這些謠言，讓他淪為大家眼中的笑柄。

前男友還抱怨到：「為什麼明明是妳先撩我的，後來卻成了是妳在滿足我的生理需求」。雖然這2篇文章迅速在網上瘋傳，但仍有不少人質疑該貼文是否屬實。