花蓮縣快篩陽性率分析圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣學生因應疫情彈性調整課程表。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增274例確診案例，自3月底出現確診病例迄今已累計3090例，縣府隨著疫情升溫，趕緊設置社區篩檢站，替有疑慮的民眾快篩，陽性率從第一周0.35％，一路攀升到3.36％，這周則是3.64％，衛生局表示，若以社區感染的狀況來看，與北部11.7％的陽性率相比，花蓮較低，且維持在3.5％左右，代表社區感染算是處於穩定狀態。

衛生局長朱家祥表示，從3月31至昨天止，藉由部立花蓮醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及慈濟醫院等，每周輪流接手社區篩檢站的業務，替民眾快篩，而縣內陽性率為第1周3月31日至4月10日為0.35％，第2周4月11日至4月17日1.05％，第3周4月18日至4月24日3.36％，這周4月25日至4月30日則是3.64％。

朱家祥說，4月18日至30日的陽性率比較穩定，都在4％以內，整體社區感染狀況若與台北市4月28日統計社區快篩陽性率11.7％相比，花蓮雖出現廣泛性社區感散，但整體還是處在比較穩定的狀況。

由於衛生局近日發現不少確診者，因自己無症狀或輕症，認為不需要醫療需求，對此，朱家祥表示，確診者就是病人，只是差別在於有無症狀，中央律定下，每名患者都需要接受醫療照護，因此會提供專責醫師制度，由他對患者進行初次醫療評估及每天健康評估與諮詢，共計10天，為確診者健康把關。

朱家祥說，確診者可依照個人意願，選擇平時看診的醫師，不過該名醫師須有被列入視訊診察醫師名單中，若不在名單中，則會由衛生局派案，但還是希望確診患者不要誤解政府美意，讓醫師確實照顧患者的身體。

此外，今起將由確診個案自主回報疫調系統，不過先前有許多確診者，在社區篩檢站或醫院進行PCR篩檢時，提供錯誤電話，讓衛生局找不到到，對此，朱家祥表示，因健保卡當初登入的資料是好幾年前的事，地址、電話等資料可能有變動更改，以致民眾遲遲收不到確診的通知，呼籲鄉親只要到篩檢站進行快篩，或是到醫院PCR篩檢，請務必提供「正確的」電話號碼、出生年月日、身分證字號等資料，屆時確診才能精準收到回報系統的簡訊。

另，花蓮縣各校目前均依教育部停課標準決定是否暫停實體課程，令不少家長擔心孩子在校園染疫，對此，教育處代理處長翁書敏表示，若家長在實體課程上有疑慮，可自主選擇讓孩子到校，或請假在家學習。請假不會納入出缺席紀錄，相關成績評量也不會扣減，學校也會運用線上同步或預錄非同步等方式進行教學。