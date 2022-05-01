中央疫情指揮中心宣佈，國內首款唾液快篩4月29日審核過關，國民黨立委林奕華質疑，衛福部政務次長薛瑞元才說沒有廠商申請，卻在2天就核准，「看到滿滿利益的影子？」衛福部長陳時中稱，薛瑞元是當下未掌握到廠商已於4月15日申請。林奕華痛批，整個過程神秘到只有陳時中知道，政次和疾管署副署長莊人祥都不知道，暗藏什麼玄機？「把立法院當莊孝維」

林奕華表示，她在4月27日質詢時，薛瑞元表示「沒有人申請唾液快篩EUA」，所以她擬了臨時提案，文字還經衛福部人員修正，希望委員會可以同意修正文字；隔天她在教育及文化委員會通過臨時提案，當時在場的是中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，通過文字也經衛福部再次確認。

林奕華指出，過了不到1天，4月29日衛福部公布，唾液快篩審核已通過，由高端公司的第二大股東福又達生物科技股份有限公司獨家取得，難道衛福部官員來立法院詢答都不用充分準備、掌握最新情資？全都即興演出？「整個衛福部把立法院莊孝維？」

林奕華質疑，還是説這跟疫苗採購價格一樣，是另一個不能說的秘密，說出來又會破局？如果真是這樣，陳時中真可謂用心良苦，上到指揮中心下到衛福部，全都要忍辱負重，努力將政務次長及指揮中心防疫組組長排除在外，不讓他們有機會來立法院備詢時，透露福又達代理的唾液快篩即將取得EUA訊息。

她說，如果如陳時中部長所言，是薛政次沒有掌握到狀況，但根據4／25和4／26的會議過程，不僅薛政次不知道、隔天來答詢的莊人祥也不知道，連修正臨時提案的衛福部其他官員也不知道，唾液快篩審查過程竟然神秘到整個衛福部重要官員都狀況外。到底有多麽不可告人，才會只有陳時中部長一個人知道？

林奕華強調，尤其目前獨家通過的就是福又達，創辦人是高端副董事長兼總經理陳燦堅。大家應該記憶猶新，去年缺疫苗的時候，高端在未做完二期的狀況下，衛福部火速通過EUA，甚至還全員出動背書，怎麼今年審查唾液快篩EUA卻是靜悄悄？國人不是懷疑高端，而是懷疑衛福部EUA標準有特定立場！

她痛批，朝野立委喊了那麼久趕快授權便宜的唾液快篩EUA，衛福部一下說沒人送件，一下又說部分送件廠商沒有國外審查資料佐證。但要開放時，可以無視歐盟EUA，火速通過與高端密切相關的廠牌，這怎麼可能不讓人有許多的聯想呢？