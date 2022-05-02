近日寵物用藥糾紛再上討論桌，各黨立委今(2)日於立法院質詢時要求，在動物用藥上應比照先進國家作法，針對法律與資源的不足來精進。農委會主委陳吉仲表示，可思考比照日本等先用藥再申報的做法，今日下午將召開相關會議討論。

民進黨立委高嘉瑜日前質詢表示，民眾因獸醫使用未持合法藥證的化療藥物「帕拉丁（palladia）而提告，除了讓獸醫不敢冒險使用該藥，也讓許多飼主反彈，顯示國內寵物用藥的爭議長年未解。

立法院經濟委員會今日審查及處理111年度中央政府總預算案有關農委會及所屬主管預算案。

時代力量立委邱顯智表示，動物用藥輸入制度一直受到關注，以英國為例，英國因為境內沒有該藥物，獸醫若要使用該藥物時，獸醫師必須要說明使用該藥的必要性，以及為何國內藥物無法達到診治效果，只要是獸醫局表列清單內的藥物，用電子信件就能快速核發許可。

邱顯智指出，為何要建立類似英國、日本等先進國家的動物用藥輸入管理制度，台灣的問題究竟是法規還是資源不足，農委會應在一個月內提出報告。

國民黨立委洪孟楷表示，如果能透過合法途徑用藥，有誰會不想？但絕對不能因為個案或是行政單位的疏失，進而導致其他治療中的毛小孩權益受損，立委修法曠日費時，主管機關可在行政上更快著手。

農委會主委陳吉仲說，目前有5種方式可合法取得用藥，包含有危及寵物生命之緊急狀況時，得循「寵物緊急需用人藥治療平台」取得人用藥品，可思考比照日本先用藥再申報的做法，申請流程的簡化會是方向，下午就會召開會議討論。