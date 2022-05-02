總統府疫情延燒 新增13人確診：1員工 12憲兵 18:502022/05/02 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今（2）日表示，總統府新增13名確診案例，分別為1名總統府員工，其工作密切接觸者共5人，快篩皆陰性，已先行隔離。另為12名憲兵，密切接觸者共15名，快篩皆為陰性，也已先行隔離。 張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 國民黨年底又將「輸到脫褲」？退休老立委火大開罵了 蔡英文徵召這4人選縣市長 他挖出一「驚人巧合」網嚇歪 #總統府 #員工 #憲兵 #張惇涵 #密切接觸者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門國小以下明起停課10天 公司行號每人每天照顧津貼800元 17:232022/05/02 生活 確診者回報系統今上線 7大QA出爐 亂填重罰30萬 09:412022/05/01 生活 銀行力拚中小企員工福利信託 600家公司簽約 新增4萬受益人 04:102022/05/02 金融．稅務 台鐵工會盼員工不再犧牲 王國材：安全是最重要目標 10:022022/05/01 生活 苗縣府水利處3職員確診 衛生局緊急匡列17人居隔 19:302022/05/01 生活 日月潭知名飯店遭爆要求5染疫員工隱匿足跡 衛生局說話了 12:062022/05/02 生活 台鐵51停駛 趙少康轟蘇貞昌「要鬥垮先鬥臭」不尊重勞工權益 17:082022/05/01 政治 類火車自評過關「還ok」 交通部長：端午可能還會遇到 11:072022/05/02 生活 熊厚基養病調顧問 劉任遠接空軍司令 04:102022/04/30 政治要聞 開放請領舊制勞退 群創備20億 04:102022/04/30 證券．權證 台史博一線女員工確診 今日緊急休館清消 13:222022/04/30 生活 桃機三期營造廠商驚傳破產 30名員工領不到薪資 18:192022/05/01 社會 咖啡廳員工確診 老闆1理由開除＋報警提告 網全怒了 15:552022/05/02 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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