總統府疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今（2）日表示，總統府新增13名確診案例，分別為1名總統府員工，其工作密切接觸者共5人，快篩皆陰性，已先行隔離。另為12名憲兵，密切接觸者共15名，快篩皆為陰性，也已先行隔離。

張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。