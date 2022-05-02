台灣新銳設計師李政瀚、于薇所設計的專輯《八歌浪Pakelang》，首次入圍葛萊美獎（GRAMMY Awards）即奪下「最佳專輯設計包裝獎」，這也是台灣首座葛萊美獎。
《八歌浪Pakelang》的專輯包裝方式，是透過紙張堆疊台灣東海岸山脈與人們高歌的稜線剪影，呈現台灣是海洋國家的意象，象徵島嶼上的文化傳承生生不息。
設計師李政瀚與于薇兩人在返台後，首度於2日的慶功記者會上公開亮相，董事長樂團和蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊，演出專輯曲目廣為人熟知的阿美族歌曲〈歡樂飲酒歌〉和〈八歌浪〉組曲為記者會揭開序幕，現場滿是「Pakla的慶祝氛圍，行政院院長蘇貞昌和文化部次長李靜慧更到場祝賀。
訪問時李政瀚表示，得獎的時候兩人都覺得一片空白，「我覺得我做設計，是一直崇拜前輩，能把台灣推到世界的舞台上，這次設計這張專輯，也想做這樣的事情！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。