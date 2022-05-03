為提供消費者有別傳統的涼夏冰品新體驗，每到夏天知名手搖飲品牌「Sharete歇腳亭」都會推出讓人耳目一新的冰棒，今年Sharete歇腳亭」再度與小美冰淇淋聯名，推出「有夾心的焦糖布蕾雪糕」，新奇的三層口感，香甜焦糖外衣包裹著濃厚香醇的布丁牛奶以及軟心布蕾內餡，重現Sharete歇腳亭很受歡迎的焦糖布蕾厚奶飲品，體會有「心」才好吃的甜美滋味。5/4起在全台的全家便利商店獨家上市。

Sharete歇腳亭的焦糖布蕾厚奶，一直是許多粉絲喝過就念念不忘的飲品，除了醇厚的奶香，還有布丁的甜香，尤其是表面炙燒過脆脆的焦糖更是迷人。今年夏天，Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出焦糖布蕾雪糕，幾乎複製焦糖布蕾厚奶的香甜滋味，外層是甘甜的焦糖、中層是香甜的布丁牛奶，最特別的是中間的布蕾內餡非常軟滑細嫩，一次吃到三種層次的口感，讓人驚喜不已。

Sharete歇腳亭X小美冰淇淋的焦糖布蕾雪糕每支售價49元，5/4起於全台的全家便利商店獨家販售。111/5/4-5/31 上市優惠兩支79元（第二件六折）。

配合焦糖布蕾雪糕上市，Sharetea歇腳亭全台門市也同步推出「吃情布蕾告白杯」，陪客人一起勇敢脫單。5/4日起，只要購買焦糖布蕾厚奶(65元)或炙燒珍心布蕾(65元)，杯身有告白對話貼紙！由「癡情理工男」、「癡情前女友」及「母胎單身弟」三位虛擬人物演譯，隨機贈送，讓他們將癡情告白傳達給心愛的對象。