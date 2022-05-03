俄烏戰爭持續超過2個月，歐美國家與俄羅斯之間的角力，也成為各國關注焦點。前立委沈富雄直言，俄羅斯和美國是人類之恥，他認為，若俄羅斯的目的是讓烏東的兩個共和國進行公投，可以先和烏克蘭總統澤倫斯基溝通，而美國的野心不要太大，但最可憐的還是烏克蘭。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我正式宣布，俄羅斯和美國是人類之恥，最不要臉、不知收斂」，主持人趙少康直言，「你馬上還要到美國去，你小心美國不給你入境」，沈富雄回答：「你等著看，我後天要出國，你看看它會不會不讓我入境，我這小咖算什麼？」

沈富雄指出，自己之所以受不了俄羅斯的所作所為，是因為俄國現在說要在烏東進行公民投票，全世界經過獨立公投的地方很多，但沒有一個地方是因外力干擾才進行公投，如果俄羅斯最後目的是進行公投，大可先和澤倫斯基談一談，不需要發動戰爭，「可以施壓，何必這樣？這非常奇怪」。

沈富雄認為，美國可笑的地方在於希望繼續打下去，讓俄羅斯變得更弱小，「不要野心這麼大」，經此一戰，俄羅斯甚至已經稱不上是一個中等國家，好幾十年以後也沒辦法抗衡美國，不需要貪心到這種程度，「美國說夠了，不要打了，是下台階唯一的辦法」，美國逼人太甚的話，俄羅斯怎麼點頭？這兩國都非常丟臉，但最可憐的是烏克蘭。

趙少康則說，沈富雄應該在美國公開演講，「說美國可恥，根本不想戰爭結束」。沈富雄說，「那沒問題，只是沒有觀眾」。