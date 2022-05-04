關務署表示，空運進口快遞貨物取消併袋通關第3階段已於今年4月1日實施，除文件類或電商貨物可以有條件少量併袋通關外，其餘一般貨物均不得併袋通關，因快遞相關業者充分配合，且申請電商貨物有條件併袋踴躍，實施狀況良好，民眾網購貨物通關不受影響。

關務署說明，截至2022年4月30日止，計有45家快遞業者通過審核，貨物來源涵蓋Amazon、Gmarket、Selfridges、蝦皮、淘寶等25家國際電商平台及336家承運電商貨物之境外國際物流業者，業者違反併袋規定申報錯誤率僅0.17％，受影響貨物比率極低，整體實施狀況良好。

關務署呼籲業者務必遵守取消併袋通關相關規定，切勿利用併袋通關違法夾藏走私，倘經查獲，將以違反海關緝私條例及貨品主管機關法規等相關規定依法裁處，案涉刑事責任者，亦將依法移送司法機關究辦；另貨物重量、外袋、面單及標示不符併袋規定者，海關亦得視違章情節輕重，停止其承運貨物併袋通關，請業者多加注意，以免延誤貨物通關。