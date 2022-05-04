台股周三早盤開高，電子、航運助力下，指數一度攻堅至16617點大漲約117點，隨後逢高追價意願不足且有調節壓力出籠，大盤漲幅收斂，鋼鐵、生醫翻黑，電子、金融後繼無力，航運類股成為盤面最亮眼的族群，不到中午12點，成交值已超過周二全場的量能，成交占比更一度超車半導體。

周三收盤加權指數66.93點或0.41%，報16565.83點，成交量略增至1928億元；櫃檯指數收持平，報195.17點，成交量564億元。

航運股不管是貨櫃海運、散裝航運或航空股都同步大漲，另陸運股整體表現也不弱，類股中航(2612)、中櫃(2613)強攻漲停。電子權值股表現也不俗，台積電(2330)終場小漲3元或0.56%，以534元作收；聯發科(2454)在高層增加持股題材助攻下，終場上漲9元或1.10%，收在829元。受惠蘋果電動車消息影響，鴻海小漲1.5元或1.46%，以104元作收，鴻家軍同樣受鼓舞。

防疫類股表現疲弱，快篩仍需求強大，但買盤減弱，指標類股紛紛拉至跌停，快篩大廠泰博(4736)、亞諾法(4133)，以及血氧機概念股雃博(4106)等均跌停收場。金融股也一度翻黑，但尾盤成功翻紅。

本周陸續舉辦法人說明會的電信三雄股價走弱，中華電(2412)收跌3.5元或2.75%，以124元作收；台灣大(3045)跌1.5元或1.40%，收在105.5元；遠傳(4904)下跌1.6元或1.98%，以79.4元作收。電信三雄先前防禦題材助股價高飛，但推估本周跌幅較重的原因，與本益比過高有關。

觀察美國聯準會決議，倘若升息與縮表結果符合市場預期，則有機會出現利空出盡並延續反彈動能，也有望看到權值股、科技股加入反彈行列，反彈力道有機會到五月中旬。台新投顧副總經理黃文清表示，科技股後市將有望跌深反彈，股價回到合理投資價位，投資人可以酌量考慮；傳產股方面則是可關注財報表現不錯的原物料族群。

黃文清也提到，快篩概念股等防疫市場雖仍有商機，但後續需觀察是否有反應在獲利上；電信股則長期為高股息代表，雖呈受賣壓影響拉回，但仍是可觀察的標的。最後他建議，本周下半周投資操作宜逢低加碼電子股或電動車題材股，整體而言，投顧法人對於台股下半年表現依然看多。