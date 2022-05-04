本土新冠疫情持續升溫攀升，東海大學截至5月3日，累積確診達69人，避免疫情持續擴散，校方將啟動10天遠距教學。另推「以校為家」不讓染疫學生變成人球，讓無法回家的確診生、居隔生可以留在校內，將由校方人員提供全面的照顧服務，鼓勵健康的住宿同學返家與家人同住，把宿舍的空間留給需要幫助的同學。

校方指出，依教育部防疫相關注意事項，輕症確診及居家隔離者均先以勸導請家人接送或防疫計程車載返家隔離。因居家隔離與確診學生人數持續增加，許多學子因染疫，或與染疫者密切接觸而面臨被迫返家隔離的情況，不僅在移動返家的過程中忐忑不安，還擔心家裡的居隔條件，以及3餐打理的問題，甚至還擔心會不會傳染給家人朋友。

校方表示，東海大學應本著人道關懷精神，把確診的住宿生留下來照顧，讓確診同學「以校為家」，協助染疫的同學解決巨大的心理壓力，幫助他們無後顧之憂面對所有的狀況。

校方強調，避免住宿不足窘境，鼓勵健康住宿生回家，把需要留給確診的住宿同學，東海大部分同學們都能相互體諒、幫忙，學校將爭取更多人力與空間，提供確診生更多的照顧，將妥善安排階段性的線上課程，以幫助學生安心的度過疫情風暴。