台中慈濟醫院認證國際愛嬰醫院揭牌，獲多位醫界代表線上道賀。（台中慈濟醫院提供）

溫馨五月天，五月母親月！台中慈濟醫院榮膺首家「國際愛嬰醫院」，5日由院長簡守信帶領母嬰親善團隊正式揭牌，送給所有媽媽與寶寶一份美好的禮物。國際愛嬰醫院效期從今年年1月1日起為期三年，致力推廣母嬰親善照護與母乳哺育的多位醫界代表。

慈濟醫院院長簡守信出席揭牌儀式，肯定副院長莊淑婷與小兒科主任李敏駿分別擔任母嬰親善團隊主委、副主委，帶動多單位團隊同心協力，將對媽媽跟寶寶的關懷，落實在推廣母乳哺育等重要工作中，得到首家國際愛嬰醫院榮譽十分不容易。

簡守信指出，母乳很珍貴對寶寶營養毋庸置疑也彰顯母親的偉大。台中慈濟醫院團隊包括中醫在內，全院洞見機先在其他醫院沒注意母乳哺育的重要性前已經踏出關鍵的一步。

小兒科主任李敏駿指出，慈濟醫院2010年以全國第一佳績通過母嬰親善醫院認證，之後屢獲國民健康署肯定為母嬰親善標竿學習醫院。繼SNQ國家品質標章後再通過國際愛嬰醫院，成為首家符合國際水準認證醫院殊榮，顯示團隊真正做到全面提升媽媽與寶寶的健康照護目標。

「國際愛嬰認證不只對寶寶友善，對媽媽也友善。」李敏駿強調，成功母乳哺餵的措施之一，是媽媽在產後與嬰兒的肌膚接觸至少一小時，出生的寶寶以自己的生物本能找到媽媽的乳房含上去，吃人生第一口奶，緊跟國際標準，讓新生嬰兒邁出健康的第一步。慈濟醫院母乳哺餵率達70％，遠遠超過國民健康署統計全國母乳哺餵率的2.3倍之多。