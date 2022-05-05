理工男友的浪漫或敷衍？1名女網友近期都會收到男友每天傳「早安喲」訊息，讓她備感窩心，日前因連假男友禮拜一睡在她家，一早男友在她身旁熟睡，她的手機竟收到早安訊息，她再仔細看每則早安訊息，發現都在「8點20分」傳出，驚覺男友是用外掛程式，定時設定發出相同訊息，讓她傻眼無奈。

該女網友在Dcard發文，她的男友近期每天早上都會傳訊息「早安喲」，讓她感到窩心，覺得男友真的很在乎她，但日前放五一連假，男友禮拜一放假睡在她家，一早男友還睡在她旁邊時，她的手機竟收到男友傳來訊息「早安喲」，她才驚覺男友疑似是使用「外掛程式」設定好時間每天同一時間傳相同訊息。

女網友每天收到男友每天早安訊息，日前因連假一早男友在她身旁熟睡，她的手機竟收到訊息，她才發現訊息都是在8點20分傳出，驚覺男友是用外掛。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她之後翻看先前收到的早安訊息，果然發現每則訊息都在「8點20分」時傳出，讓她傻眼說「實在不知道這人怎麼這麼有才…還真的給我開外掛」，她說自己每次都認真地回覆，如今像是被耍；她事後認為她曾對男友抱怨不會說早安、問候，可能因為如此男友才想用程式安慰她。

該女網友笑說「可惜他沒算到51勞動節，不過也真的是服了他」；其他網友留言「為了你寫程式，這男朋友是真愛啊」、「其實還蠻可愛的，真的是理工男的浪漫」、「可以賣程式了，應該很多人會買」、「我老公也是用內建的設定每天都6:55準點會發訊息說我愛你，我覺得很甜」、「說不定還是群發」。