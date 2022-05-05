美國聯準會（Fed）鷹氣趨緩，美股全面狂飆且美元回檔，台股5日開高收紅，外資續小幅買超，帶動新台幣升勢延續，終場收在29.509元兌1美元，升值1.6分，為連續二個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量8.5億美元。

外匯交易員表示，Fed如市場預期升息2碼（1碼是0.25個百分點），並展開縮表計畫，但Fed主席鮑爾釋出不會積極考慮升息3碼的訊息，顯示鷹派稍有淡化，激勵美股四大指數連袂狂飆，但主要亞股漲跌互見，台股開盤則是大漲逾200點，但隨即也趨於收斂，最後上漲130點至16,696點，帶動新台幣盤中再升破29.5元關卡。

外匯交易員指出，外資僅小買台股38億元，在匯市進出不明顯，畢竟Fed這次創2000年5月以來最大升幅，且未來幾次會議繼續維持2碼升息步調，代表通膨壓力沒那麼快結束。至於國際美元指數雖回落至102，主要是漲高效應，想再看到二位數實屬不易，因資金續回流美元的方向不變，預料新台幣短線仍是偏區間整理居多。