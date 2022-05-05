新北議員要求設幼兒篩檢站 社會局：研議中 17:582022/05/05 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員蔡淑君希望市府針對在公托及私托0到2歲的幼兒設立專屬的幼兒篩檢站，市府回應研議中。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，但不少家長憂心0到2歲的孩子無法使用快篩試劑，新北市議員蔡淑君今在新北市議會質詢，希望市府針對在公托及私托0到2歲的幼兒，設立專屬的幼兒篩檢站，對此，新北市社會局長張錦麗回應，2歲以下幼兒因為沒辦法用戳鼻孔方式做快篩，中央規定一定要做PCR，過去要到採檢站做PCR，父母又擔心到採檢站會有感染風險，市長也非常關心此議題，社會局與衛生局正積極研議衛生醫療人員到指定處所幫幼兒做快篩，這一、兩天就會有結果。 黑心快篩劑流竄市面 檢調查獲3起 防疫形同作戰 7萬快篩試劑發放中市校園密切接觸者 #幼兒 #篩檢站 #社會局長張錦麗 #2歲 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高登環球退出快篩國家隊 陳時中怒批：政治干預商業 09:402022/05/05 生活 蔡英文出手止血快篩試劑之亂 這群人不領情： 喊口號誰都會 09:262022/05/05 政治 北士科車來速明起騎摩托車也能採檢 柯P：先預約、儲值再來 14:212022/05/05 生活 陳時中終於認了快篩陽=確診 鄉民狠酸學「阿北德」：抄令夕改 15:072022/05/05 政治 快篩劑之亂 綠營自家人開炮 04:102022/05/05 政治要聞 快篩荒 黃敏惠喊話中央：正視公費快篩配發 15:452022/05/05 生活 低收快篩補助 新北市府：貨到就發 04:102022/05/05 地方新聞 快篩實名制數量不足惹惱總統 陳時中回：不算少 15:342022/05/05 生活 經濟部臉書消毒「羅氏快篩與代理商牛耳無關」徐巧芯曬一圖打臉 00:082022/05/05 生活 總統說重話 快篩劑讓民眾更快買到 04:102022/05/05 政治要聞 花蓮暴增574例 衛生局示警：離開家都是熱區 16:292022/05/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。