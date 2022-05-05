疫情持續升溫，但不少家長憂心0到2歲的孩子無法使用快篩試劑，新北市議員蔡淑君今在新北市議會質詢，希望市府針對在公托及私托0到2歲的幼兒，設立專屬的幼兒篩檢站，對此，新北市社會局長張錦麗回應，2歲以下幼兒因為沒辦法用戳鼻孔方式做快篩，中央規定一定要做PCR，過去要到採檢站做PCR，父母又擔心到採檢站會有感染風險，市長也非常關心此議題，社會局與衛生局正積極研議衛生醫療人員到指定處所幫幼兒做快篩，這一、兩天就會有結果。