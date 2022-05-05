衛生局提醒，學童疫苗施打後，記得手機掃描進入「兒童青少年V-WATCH」填寫健康紀錄。（縣府提供）

今天中央疫情指揮中心公佈新冠肺炎確診案例，花蓮暴增至625例，但是縣府下午卻公佈確診為574例。衛生局長朱家祥說，當中差了51個案，是花蓮某醫院在PCR採檢紀錄中，應該是陰性，上傳誤植為陽性，中央來不及更改，也顯示醫療院所面臨量能非常大，人力緊繃。今已有682名學童完成接種疫苗，有4名學生出現暈針，臉色蒼白，休息過後已無大礙，特別提醒兒童施打疫苗後，請家長協助手機掃描 QR Code 碼，進入「兒童青少年V-WATCH」填寫健康紀錄。

新冠肺炎疫情延燒，花蓮今天新增574人確診，從三月三十一日累計達4936例。朱家祥表示，部立花蓮醫院昨天快篩430人中有43人陽性，玉里慈濟醫院快篩85人中有2陽性，整體快篩陽性率超過9％，比起上周平均3.5％要高出許多，顯見疫情持續延燒。北區專責病房153間，已入住病患110人，患者住院時間不超過5天，若超過5天必須呈報中央解釋原因，大部分患者都在5天內出院。

朱家祥表示，每位確診者都會安排1名專責醫師，隔離期間有健康疑慮可立即線上聯繫，由專責醫師負責看診、檢查；居家隔離者並無安排專責醫師，以保留醫療量能。為照顧家用快篩陽性的民眾，及時提供專業的醫療服務，委託花蓮慈濟醫院，即日起至本月31日止開設快篩陽性PCR採檢站，除了提供PCR篩檢服務，也會為出現症狀的民眾開立藥物。

朱家祥說，未來只要居家快篩出現陽性，就認定確診，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡並戴好口罩，禁止搭乘大眾交通系統，可搭乘防疫車隊車輛，或同住親友接送，或自行駕車騎車前往PCR篩檢站。

有許多民眾憂慮，花蓮疫情持續升高，縣內哪裡屬於「熱區」，最易感染區？朱家祥回應，如果還有「冷區」，就是家中無人感染，待在家中就是最安全，出門在外切記戴上口罩，一但離開家在外，就都是「熱區」了。