宏匯廣場NARA Thai Cuisine四人套餐，3280元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場饗泰多四人套餐，2460元。（宏匯廣場提供）

微風南山新葡苑四十六母親節限定套餐，推薦價3280元。（微風提供）

母親節周末登場，不少百貨業者嘆，今年百貨餐廳業績較去年更加嚴峻，因為去年確診人數少，大家雖外帶，聚餐儀式感不減，但今年居家隔離、居家照護人數每天好幾萬人，縱使想在家聚餐也無法；但仍有部分業者表示「還不錯」，熱門餐廳仍有8成以上訂位狀況，尤其是市中心的高樓層餐廳，訂位仍相當熱絡，呈現較為兩極的對比。

餐飲部分，台北信義新天地的熱門餐廳，包含今（5日）新開幕的黑武士麻辣火鍋，皆有到9成以上訂位，基本上包廂都有預訂，而新光三越原本就有快取BAR服務，紅豆食府也推出約5折外帶，部份顧客調整以外帶回家享用，促使餐廳外帶業績成長2至3成，本周母親節周末的外帶訂單，也較往年增加1倍。

高樓層餐廳一直都是節慶訂位熱門選項，微風南山的新葡苑四十六、THE UKAI TAIPEI、Smith＆Wollensky等高樓層餐廳，目前訂位均9成滿；微風信義高樓層餐廳Morton’s The Steakhouse、麻辣45、INPARADISE饗饗、SEA TO SKY，目前也達8成。雖疫情升溫，但高樓層餐廳訂位熱絡，仍可看出消費者對於過節氛圍的看重。另熱門餐廳也包含微風廣場的上海茶樓、義式料理ROSMARINO、西餐Trine&Zen等，內用較去年同期增加2成，外帶則因疫情因素成長近4成。

新莊宏匯廣場表示，旗下熱門餐廳含NARA Thai Cuisine、開飯川食堂、饗泰多、點點心等適合全家聚餐餐廳，已訂位8成，其中NARA Thai Cuisine已近9成訂位，觀察是已打滿3劑疫苗民眾，對於內用還可放心，不過對比去年訂位狀況，當然還是減少。

永和比漾廣場指出，今年母親節目前比較好的約7成，例如台菜餐廳真珠，多數約5成而已，比較多客人詢問外帶，業者也可拿餐點到1樓給顧客領取，而社區型百貨的消費者，近期也以滿足民生需求為主。

SOGO台北館觀察，小家庭或年輕消費者喜愛的餐廳，或提供個人套餐的餐廳，訂位影響較少，上周末如復興館的和食EN日本料理，個人套餐形式較熱門，但往年受歡迎的團圓桌菜餐廳，受影響較大，消費者多選擇單點菜色，或參考餐廳外帶菜單，搭配安心快取等服務，在家慶祝。