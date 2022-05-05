嘉義縣警察局近日接獲不少民眾報案指稱遭到詐騙，其中也有不少外籍人士，反詐騙雖是警方重點宣傳及努力的項目，但由於語言障礙，外籍人士往往難以接收最新的反詐騙資訊，嘉義縣警察局特別利用日本動畫公司吉卜力工作室在2020年9月宣布在官網無償釋出數百張劇照，以此為靈感結合近日流行的幾種詐騙手法，如假投資、假交友等，製作多國語言版本的創意反詐騙梗圖，讓原本制式化的反詐騙宣導，更加活潑且親近民眾。

嘉義縣轄內外籍人士共有1萬3000多人，其中又以印尼、越南、菲律賓及泰國最多，嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞表示，這次很開心能參與反詐騙梗圖工作，協助將梗圖翻譯成越南文版本，幫助在台外籍人士、新住民免於受到詐騙危害。

嘉義縣警察局局長陳明君表示，外籍人士離鄉背井來台工作，生活本就不易，若遇上詐騙集團，辛苦工作所得將化為烏有，因此特別製作簡單易懂又有趣的梗圖，翻譯成英語、越南語、印尼語及泰語，提醒大家於網路交友一定要謹慎，如牽扯到金錢匯兌或投資時，一定要提高警覺，小心查證，避免上當。