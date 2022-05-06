北市啟動車來速，讓民眾免下車篩檢，卻是大塞車，新北市衛生局長陳潤秋指出，去年就在江翠大型社區篩檢站試辦過，但車子會堵塞，還要過卡等問題，最後改為車停一旁，人快速下車採檢，就可開車離開。新北市長侯友宜則說，有試辦過，但他認為，車來速，不如人來速。