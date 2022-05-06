跟進北市車來速？ 侯友宜：車來速不如人來速 15:362022/05/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 跟進北市車來速？ 侯友宜：車來速不如人來速。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市啟動車來速，讓民眾免下車篩檢，卻是大塞車，新北市衛生局長陳潤秋指出，去年就在江翠大型社區篩檢站試辦過，但車子會堵塞，還要過卡等問題，最後改為車停一旁，人快速下車採檢，就可開車離開。新北市長侯友宜則說，有試辦過，但他認為，車來速，不如人來速。 陳時中市長夢破滅？游盈隆爆驚人預言 網悲喊9字哭了 央行跟進Fed升息？李同榮：四種情境 相同結局 #來速 #試辦 #北市 #跟進 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連快篩都買嘸！PTT怒列「這2年超前部署了啥？」 網：多好笑 12:452022/05/06 政治 北市防疫計程車等2小時惹民怨 王鴻薇要求半小時內能搭車 15:152022/05/05 生活 2022誰來做老大》新北市議員 大新店藍營黃心華初選勝 蔡畹鎣不回鍋市府 04:102022/05/06 政治要聞 北士科車來速明起騎摩托車也能採檢 柯P：先預約、儲值再來 14:212022/05/05 生活 北士科車來速3天藥民眾憂不夠 北市聯醫：應能緩解輕症 15:282022/05/06 生活 消防、救護車出勤分秒必爭 中市盼試辦智慧號誌 15:102022/05/05 生活 羅智強北市最後一次質詢 「離情依依」心聲曝光感動1.4萬人 07:292022/05/06 政治 新北2胎補助偏低 民眾黨喊比照北市 04:102022/05/06 地方新聞 自民黨青年局訪團拜會柯文哲 柯：台日關係十分友好 12:012022/05/06 政治 陳時中戰北市 恐賠掉三都 04:102022/05/06 時論廣場 北市府啟動工商節能輔導與查核 04:102022/05/06 投資理財 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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