5月8日前於新竹喜來登預購端午禮盒並完成付款即享88折優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

6月3日端午節，餐飲市場上已進入粽禮的銷售旺季，因疫情各家飯店準備搶攻端午粽外帶商機，新竹豐邑喜來登大飯店自即日起至6月3日推出多款粽禮，包含葷、素、甜粽單顆粽及六入禮盒，5月8日前預購禮盒並完成付款，享88折早鳥優惠，提供民眾端午送禮、自用的豐富選擇。

新竹喜來登表示「采悅軒中餐廳」推出四款鹹、甜、素及裹蒸粽，經典廣式粽「鮑魚瑤柱五穀粽」每顆240元，選用極品海鮮─北海道干貝、九孔鮑，加入蠔油拌炒雞腿肉，體驗海陸雙享的鮮香美味。

「采悅懷舊紅麴粽」將長糯米浸泡紅麴醬12小時，蒸煮再次拌入紅麴醬，增添紅麴獨特香氣，加入紅麴悶煮五花肉，重現香氣濃郁的傳統口味，每顆200元。

素粽「秘製松露野菌粽」每顆150元，採用頂級松露醬，搭配高湯煨煮綜合菇，入口盡享松露馥郁風味；「桂圓麻糬蓮子粽」蜜煉熬煮桂圓、蓮子，氣味香甜不膩口，熱食或冷食皆適宜，每顆100元。

「采悅滿堂粽禮盒」內含鮑魚瑤柱五穀粽、采悅懷舊紅麴粽各2顆，秘製松露野菌粽、桂圓麻糬蓮子粽各1顆，每盒1085元。「采悅臻緻素粽禮盒」每盒785元，內含秘製松露野菌粽及桂圓麻糬蓮子粽各3顆；「采悅精選裹蒸粽禮盒」含瑤柱多寶裹蒸粽1顆，每盒780元。

5月8日前預購禮盒並完成付款，享88折優惠，購買單顆粽消費滿800元，贈送「保溫袋」1個。更多端午粽禮優惠請洽(03)620 6000轉采悅軒中餐廳。