前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

針對快篩試劑缺貨，導致民眾近日在烈日下排隊購買卻一劑難求，前民進黨立委郭正亮用4個字形容，就是「荒腔走板」，現在全世界快篩試劑過剩，很容易買到，但台灣從口罩、打疫苗要排隊，現在買快篩也要排隊！

前民進黨立委郭正亮今（6）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》節目中表示，對於快篩實名制缺貨，用4個字形容就是「荒腔走板」。口罩排隊、打疫苗排隊，快篩現在也排隊。另外，有人申請治療用藥，但就是申請不到，真的很奇怪，這是救人命，防疫邏輯很亂。

郭正亮舉例，越南2月17號就進口治療用藥，在3個藥廠代工，只要有醫師證明就可以買藥。台灣到5月5日才公布輕中症用藥流程，且很多人都買不到。新加坡或英國直接把快篩和簡單的用藥寄給民眾，這麼多國家走在前面，台灣沒有學到，「一心認為台灣不會有疫情」，等於沒有準備，結果現在疫情突然爆發，又拿不出辦法。

郭正亮提到，陳時中4月12日在廣播訪問時坦言，「4月底，國內確診人數達到上千人基本上是一定會的」。結果沒想到4月15日就破千，到4月28日就破萬。郭直言，講白了「他是牙醫，他不是學公衛的，也不是醫學系的！」

郭正亮披露，現在全世界快篩是過剩，很容易買到，結果竟然不讓進口，還設限，所以海外親友寄不進來，沒有準備就會亂搞一通。

主持人盧秀芳認為，這一波民眾對陳時中的怨言和憤怒，比起第一波高很多，因當時疫苗的確很缺、很難買；但現在快篩不缺，台灣卻要在街頭排隊買快篩。

郭正亮直言，指揮中心講的話常常脫離實際，例如說「有症狀再去篩」，問題是因為有居隔，擔心傳染，公司會要求員工篩檢，否則公司無法運作。連這個都不知道？還說沒有症狀就不要篩，到底在講什麼？

郭正亮也指出一件事，指揮中心雖公布空床率，但不敢公布各縣市的數字。今天公布現在有2萬多床，專責負壓病床空床率有56％。但這是全國統計，全國空床率可能有56％，可是雙北絕對不是，台北某公立大醫院專責空床率幾乎是零。