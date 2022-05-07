星座運勢網站「星座看看」分析12星座是否會刁難追求者，前三名分別是處女座、雙子座、水瓶座，其中雙子座只是為了好玩才刻意刁難，理由非常惡劣。

▍第一名：處女座

處女座對另一半的要求很高，還沒交往時更會拿出放大鏡來檢視對方是否符合自己的條件，還會刻意刁難，來驗證對方的真心。

▍第二名：雙子座

雙子座很愛玩，面對追求者時會興起惡作劇的念頭，故意刁難對方，看到追求者不知所措的樣子就覺得好玩。

▍第三名：水瓶座

水瓶座很有自信，除非先對人一見鍾情，否則面對追求者，一律都會刻意刁難，他們覺得自己條件這麼好，當然不能讓人輕易追到。

▍第四名：雙魚座

雙魚座渴望被捧在手心裡寵愛，為了驗證對方是否真心，能否譜出浪漫的戀曲，他們會考驗對方，來確認追求者的心意。

▍第五名：天蠍座

天蠍座防備心很強，害怕在感情中受傷害，他們會花很多時間觀察對方是否值得信任，而且會精準設計各種驗證的橋段，來看看這個人是不是玩咖。

▍第六名：獅子座

獅子座性格正直，不會玩弄感情，如果對這個追求者沒興趣，會直接把對方罵走，如果遇到心動的人，才會稍微刁難一下，想要自抬身價，不過不會做得太過分。

▍第七名：摩羯座

摩羯座事業心很重，不太注重感情，如果談戀愛就是以結婚為目的開始，他們會嚴格檢視對方是否符合擇偶條件，與其說是刁難，不如說是檢核，面對達標的人他們就會盡力追求，但如果發現不適合自己，就會立刻放棄，不會苦苦糾纏。

▍第八名：天秤座

天秤座有偶像包袱，散發著優雅的氣質，不太會做出刁難的舉動，面對沒興趣的追求者也會委婉拒絕，當不成情人也能當朋友。

▍第九名：金牛座

金牛座和浪漫絕緣，生活重心就是賺錢，這樣的人感情之路其實不太順利，身邊追求者不多，面對這些人他們會拿出同理心，不會刻意刁難對方，畢竟自己也吃過愛情的苦，沒必要讓其他人也受到這種折磨。

▍第十名：射手座

射手座追求自由自在的生活，個性樂觀，覺得感情這件事情很簡單，喜歡就在一起，不喜歡就別耽誤對方的時間，沒有什麼好刻意刁難的。

▍第十一名：巨蟹座

巨蟹座很溫柔，面對沒興趣的追求者也不忍心看對方痛苦，所以從來不會故意刁難，而且他們覺得傷害人的行為只是在自貶身價，做了完全沒意義。

▍第十二名：白羊座

白羊座在感情裡很果斷，喜歡就告白，不喜歡就分開，連分手都不拖泥帶水，完全不可能會拐彎抹角的刁難追求者。