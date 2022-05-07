韓國天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）前往摩納哥蒙地卡羅觀賞香奈兒大秀，並少見的接連發布多篇貼文，更開心地在品牌於Karl Lagerfeld的度假別墅舉辦的派對上拍照，可見其好心情，不少眼尖的網友發現，他身上的金屬色澤緞面襯衫正是十年前推出《That XX》打歌服，十年前合身的襯衫，此時在他身上卻像Oversized一般，讓不少粉絲感到有些擔心，在貼文底下紛紛留下「歐巴！好好注意身體健康呀！」、「哥真的太瘦！」
作為許多人潮流Icon的GD，一舉一動都是媒體、粉絲焦點，尤其在2019退伍後鮮有公開行程的他，此次參與香奈兒大秀，從於仁川機場前往秀場時，便引起眾家攝影機跟隨，當時他以香奈兒黑色軟呢外套，別上多個品牌標誌符碼胸針，搭配寬鬆的海軍藍寬褲，搭配毛帽、口罩，讓人看不出確切身形，直至到了會場他以寶寶藍小碎花針織衫，搭配多層次的珍珠項鍊、Coco Crush系列K金珠寶，展現十足的春夏意象。至於派對中則收起繁複的飾品，僅以一條金色品牌項鍊搭配簡約耳環，並以金屬鍛面襯衫現身。
該件襯衫為2012年推出solo專輯《ONE OF KIND》時的打歌服，當時他以該件襯衫搭配緊身破洞牛仔褲至SBS打歌，該襯衫袖口金屬五金搭配襯衫邊線的珍珠，搭配在緞面的金屬光澤襯衫，呈現出潮流又高貴的模樣。這也不是GD第一次穿上「舊衣」，上月BIGBANG推出的單曲《Still Life》中，便曾身穿2008年穿過的印花上衣，讓不少網友驚訝「一件T-shirt穿14年，不愧是念舊又重情的志龍。」
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