蕭煌奇、曹雅雯和浩子主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，首集邀王彩樺、乱彈阿翔、黃昺翔。（華視提供）

蕭煌奇、曹雅雯和浩子主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，首集邀王彩樺、乱彈阿翔、黃昺翔，聊聊每個人在自己的人生舞台，有什麼願望還沒有實現，王彩樺感性地表示：「自從開始演戲之後，接觸很多不同的角色，我希望有一天，能受到大家的肯定，我不只是一個諧星而已，也是一個會演戲的人。」讓3位主持人和來賓們聽了非常感動。

王彩樺能演、能唱也會主持，從小為幫父親還債、供哥哥讀書，曾在酒店、舞廳、歌廳秀、餐廳秀，還有叫賣場都表演過，她在節目中訴說這些往事，講到「酒店」時，讓浩子睜大眼睛說：「酒店？」讓王彩樺立馬有種被誤會的感覺，朝著浩子身體一巴掌打過去，笑說：「我是去唱歌啦!，你以為我去坐檯嗎？」

浩子搞笑回應：「妳打我巴掌，這樣妳生意會好嗎？」讓一旁的主持人曹雅雯笑個不停。配合節目主題，王彩樺展現多年的秀場經驗，除了演唱謝金燕的代表作〈含淚跳恰恰〉，更帶來了音樂才子鄭進一填詞譜曲的爵士風歌曲〈戲弄〉，展現不同的唱歌風格，顛覆觀眾的感官與聽覺。

全新一季《上奅台灣歌2.0經典傳奇》今（7日）起每周六晚8點在公視台語台播出，8日起每周日晚8點在華視主頻播出。