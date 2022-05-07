對高登日前遭質疑資本額僅200萬，卻想接下1700萬劑快篩採購合約，在輿論壓力下宣布放棄投標。桃園市議員黃敬平質疑，而這裡面水很深，一點也不單純！當時誰找高登去開會，要不要講清楚？
對高登日前遭質疑資本額僅200萬，卻想接下1700萬劑快篩採購合約，高登負責人劉緯澤昨（6）日接受媒體訪問時回應，指揮中心給的時間真的很短，5月2日才出公文，細節還沒談完，5月3日就爆出一大堆事情。
至於陳時中說是政治干預商業，劉緯澤直言「部長講話，我不能代表他」「我是真的想要幫，因為時間上太短了，又有很重的罰則，一直在協商，討論細節很多，真的做不到只能先放棄。」
記者追問，是不是就算國民黨沒有打，也不一定可以如期交貨？劉緯澤連說「對對對，你講到重點」，因為時間很趕，也要原廠做得出來。就算國民黨沒有罵，「我還是沒有辦法做」，因為還是有罰則。
對此，桃園市議員黃敬平7日在中天電視《鄭亦真辣晚報》表示，這麼大的市場大餅，代表多少商機！但是民進黨和高登做得太難看，當然會有人產生疑慮。
黃敬平質疑，高登的履約能力的確有問題，如果沒有履約實力，一開始就會被剃除，除非有人護航。而這裡面水很深，一點也不單純！當時誰找高登去開會，要不要講清楚？
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