高登承攬政府快篩試劑採購案，遭立法院國民黨團踢爆有弊。高登隨即棄標，衛福部長陳時中卻批國民黨「政治干預商業」。中廣董事長趙少康今質疑，小公司、團膳業者多了，陳怎麼獨厚高登，是要把高登扶植成大公司？中間一定有貓膩。

趙少康也直言，陳時中真是莫名其妙，替高登負責人劉緯澤保證什麼，怎麼知道劉是殷實商人？酸陳口中的「殷實商人」，好像還有幾個案子在法院審理中，還欠人家錢，殷實商人會幹這樣的事情？陳應就事論事。

趙少康說，正正當當、信譽卓著的商人，當標政府標案遭到質疑，一定還是會盡力標下完成，怎麼一罵就退了，就感覺很心虛就說不要了，這很奇怪，檢調應該好好查；疫情是國難，不容許有人從中發國難財，要除惡務盡。

趙少康質疑，高登資本額200萬，由小吃店轉型，雖過去紀錄看起來不太好，但仍拿到政府16.5億元快篩劑的標，若發生什麼事情不能履約，能賠就是200萬，這可以信任？