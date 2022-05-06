國民黨質疑採購快篩過程圖利，反遭民進黨發言人林靜儀指控為了政治鬥爭、不惜潑髒水。對此，資深媒體人黃揚明怒轟民進黨，這1700萬劑連來都沒有來，何來減少？根本鬼扯，這家公司也說沒有簽約，根本沒有這1700萬劑！

對於國民黨質疑採購快篩過程圖利一事，民進黨發言人林靜儀表示，指揮中心早已多次說明所有快篩採購和投標細節，並強調只要可在期限內交貨、履約的廠商都能投標，呼籲國民黨不要為了誣陷圖利，又在扯防疫後腿。

林靜儀說，「廠商若到時候真的無法交貨，你再來質疑會比較合理吧」，廠商如果沒有辦法履約，都會有很重的罰則，但現在連審核都還沒開始，國民黨就在亂質疑圖利廠商，真的是邏輯錯亂。

林靜儀強調，指揮中心為防疫部署，緊急增購快篩試劑，國民黨又要作不實指控，讓國人亟需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑，為了政治鬥爭、不惜潑髒水，罔顧全民需求。

對此，資深媒體人黃揚明今（6）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》節目中指出，這1700萬劑連來都沒有來，何來減少？根本鬼扯，5月2日才發文，這家公司也說沒有簽約，根本沒有這1700萬劑！