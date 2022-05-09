火鍋商機大，旗下有7個鍋物品牌的王品集團持續在全台展店，「青花驕麻辣鍋」5/9插旗高雄，「尬鍋台式潮鍋」二店於5/7日在台北市中山商圈開幕。

為慶祝新店開幕，從5/9~6/30只要穿著青色或紅色衣服，到全台7家青花驕門店內用，就有機會抽全單免費及WAVE SHINE美波神器比基尼泳裝一套，外帶外送加入青花驕LINE輸入指定密語，再抽「雙人青花宴」。還有高雄人限定好康，憑王品瘋美食App畫面至高雄裕誠店外帶或內用不限金額，贈精釀生啤酒乙杯。「尬鍋台式潮鍋」二店慶開幕，5/9~5/13加入LINE官方帳號即可領取4人同行75折優惠。

「青花驕」高雄店搶進「美食一級戰區」高雄裕誠路，斥資2500萬打造高雄旗艦店，以160坪，153席搶攻麻辣鍋商機，看好漢神巨蛋商圈周邊商辦密集、住宅密度高，尤其鄰近瑞豐夜市、漢神巨蛋，擁有強大的消費力，鎖定25~35歲愛嘗鮮的家庭與商務客群，提供2~6人麻辣鍋套餐及特色單點美食，客單約850元。

「尬鍋」以復古風格打造新台式潮流，是IG拍照的熱點，二店佔地87坪，設90席，一進門吸睛的神雞妙涮主題牆好吃好拍，門面以粉光水泥、拼貼磁磚映出台灣復刻意象，再以色塊與霓虹元素為店內帶來新潮摩登氛圍，並點綴金屬材質，打造寬敞台式鍋物潮流殿堂，搶攻饕客味蕾與視覺饗宴。