林道遠（右）接到小甜甜「我老公家暴我！」的訊息相當緊張。（中天綜合台提供）

哈孝遠（左）遭到閨密李懿（右）揭露情史，導致老婆瑄瑄相當不開心。（中天綜合台提供）

中天綜合台36頻道《同學來了》明（10日）晚9點播出主題「人夫實在忍無可忍了！老婆竟然被閨蜜給帶壞了？！」，大聊閨蜜在夫妻生活中所帶來的困擾，小甜甜（張可昀）的好友林道遠語出驚人地表示過去曾收到小甜甜傳來驚人的訊息，內容僅寫著「我老公家暴我」，嚇得他趕緊了解狀況。

小甜甜和好友林道遠因上教會而熟識，成為無話不談的好友，林道遠提到小甜甜曾發送驚人訊息，內容僅寫著「我老公家暴我！」和「我打了113家暴電話！」這兩句話，讓他嚇得趕緊了解狀況。小甜甜則親自解釋過程，當時還是新手媽媽的她，看見小孩起紅疹而感到緊張，一旁的老公卻冷言相待：「幹嘛？你是躁鬱症？」這話讓她頓時失去理智，打給婦幼保護專線求助，隔天把愛犬送到寵物旅館後，就帶著出生2個月的小孩離家出走，臨走前為了不讓老公好過，把家中所有冷氣遙控器都藏了起來，事後身邊好友得知，邀約夫妻倆出來溝通協調，2人才解開心結，節目上小甜甜的老公卻開心地跟大家說：「她把遙控器藏起來，但她卻不知道開冷氣其實按鈕一按就開了，完全不需要遙控器。」

另外，藝人哈孝遠分享之前帶老婆瑄瑄國內旅遊，老婆卻悶悶不樂，一問之下才知道，閨蜜李懿私下狂揭他過往情史，說他不但帶前女友出國玩，還包吃包住，讓瑄瑄心裡不是滋味：「他以前去的都是羅馬，但帶我卻是去羅東。」李懿透露哈孝遠過去對於感情有句名言：「在愛情裡要當敗家子！」同場來賓小甜甜聽聞後激動地直點頭，還曝哈孝遠婚前曾對她說：「妳真的是一個很好的結婚對象，只是我現在還沒有要定下來，但如果我想要定下來，你可能是我會選擇的人！」此外她也提及過去單身時，兩人約出去喝咖啡，小甜甜身穿火辣短褲走下樓，只見哈孝遠蹲在地上，下一秒對著她說：「很好！今天褲子夠短，內褲是黑色的，性感！」這讓瑄瑄一聽氣得直呼：「這不只是敗家子，是渣男！」更多精彩內容就在每周一至周五晚間9點中天綜合台《同學來了》。