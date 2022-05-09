台達電4月營收272.74億 月減11％ 20:522022/05/09 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電（2308）重要廠區吳江廠深受昆山封控衝擊，不過4月營收僅月減11％、為272.74億元，法人表示，台達電中國生產比重已降至六成，吳江廠以外的廠區生產與出貨還算正常，加上產品線分散、直接受封控影響的3C終端組裝客戶占比不那麼高，都是台達電4月營收沒有直接崩跌20％的原因。 台達電4月營收為272.74億元，僅比3月下滑11％，對比去年同期飽受缺料影響時的營收則成長3％，累積前四月營收為1098.12億元，年增11％。 國巨4月營收月減4.5％ 仍破百億元 陽明4月營收368.65億元 年增近七成 #台達電 #月營收 #吳江廠 #封控 #中國生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》封控導致訂單遞延 鈞興-KY4月營收年減28％ 11:282022/05/09 財經 全宇四月營收3.26億 迎接Q2旺季 16:232022/05/09 財經 補庫買盤活絡 南寶4月營收年增19.6％ 創同期新高 16:092022/05/09 財經 橘子4月營收年增6％ 遊戲改版衝業績 20:322022/05/09 財經 北美市場開拓有成 鼎基4月營收彈跳近2成 14:462022/05/09 財經 漲價效益 和大4月營收創近42個月新高 14:592022/05/09 財經 《電子零件》台達電4月營收月減11% Q2好壞看2點 16:092022/05/09 財經 《熱門族群》防疫品熱銷 杏一、諾貝兒4月營收啵亮 09:582022/05/09 財經 《電子零件》欣興4月營收續攀峰 Q2展望仍正向 10:182022/05/09 財經 封城影響 正文科技4月營收走弱 19:222022/05/09 財經 中鴻4月營收58.95億元 創建廠來單月新高 19:532022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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