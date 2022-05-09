台達電（2308）重要廠區吳江廠深受昆山封控衝擊，不過4月營收僅月減11％、為272.74億元，法人表示，台達電中國生產比重已降至六成，吳江廠以外的廠區生產與出貨還算正常，加上產品線分散、直接受封控影響的3C終端組裝客戶占比不那麼高，都是台達電4月營收沒有直接崩跌20％的原因。

台達電4月營收為272.74億元，僅比3月下滑11％，對比去年同期飽受缺料影響時的營收則成長3％，累積前四月營收為1098.12億元，年增11％。