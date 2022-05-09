群光3月營收以106.04億元創下歷史新高後，4月營收則因封控影響而明顯下滑，月減24％、為80.61億元，累積前四月營收為369.06億元，年增11％，仍是同期歷史新高。展望第二季，群光表示，因4月受到上海、蘇州、昆山及吳江地區封城影響，物流受阻，待日後陸續解封，群光將加緊與上下游合作廠商密切合作，全力出貨滿足客戶需求。