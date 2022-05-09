到底是多想紅？曾因徵婚「生孩送北海道房」，在歷經徵婚被騙走iPhone 13的屏東「億元男」日前在臉書發影片，直接指出連千毅、勾惡、鳳梨叔叔「到底算不算大尾」，經過他分析後，認為3位只是「小俗辣」；此言論一出，網友也留言表示「是不是還在夢遊？」。

屏東「億元男」在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段1分鐘影片，他在影片中指出連千毅、勾惡、鳳梨叔叔到底算不算大尾，他看起來像是3個小屁孩在對罵，他並分析3位評價後，認為這3位只是「小俗辣」，他也在貼文寫下「像我去大陸，都可以見到處長級的人物，你們行嗎？」。

屏東「億元男」指徵婚新聞在香港、越南、韓國都有報導，自稱「國際級網紅」（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友也紛紛留言表示，「接下來要賣什麼產品」、「真正是，歸剛欸」、「至少不會被騙手機吧」、「我終於知道你為什麼沒女朋友了，用錢還買不到愛情」、「想紅想瘋了」、「睡醒再講好不好」、「是不是還在夢遊？」、「手機要回來沒有？」、「到底是多想紅」。

屏東「億元男」也時常在臉書社團PO文推銷自己，因徵婚「生孩送北海道房」開始，也歷經徵婚被騙走iPhone 13後，他也稱這些新聞在香港、越南、韓國都有報導，自稱為「國際級網紅」，也曾經發文要挑戰連千毅，但是這些發文，網友們大多不買單。