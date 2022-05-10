浪漫的氛圍、美麗的風景，天空之夢摩天輪見證無數次的「我願意」。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園《天空之夢》摩天輪有愛情摩天輪的美譽，提供拍攝婚紗的好地方。（麗寶樂園提供）

台中市后里區的地標《天空之夢》摩天輪要過5歲生日了！天空之夢陪伴大家歡度5場跨年倒數晚會、浪漫情人節；近日隨著疫情急遽升溫，今天晚上起至5月底，將演繹TW GO(TAIWAN GO縮寫)、愛心等圖案字樣的燈光秀，夜空中默默守護點亮希望，為台灣防疫加油！

《天空之夢》摩天輪是許多愛情故事萌芽的起點，助攻不少段戀情、也締造愛情摩天輪的傳奇。海拔高達384公尺，同等約101大樓觀景台88樓高度，北側可看見苗栗火炎山，東側為雪山山脈群，南側為大台中市城市景觀與大肚山台地，西側遠眺台灣海峽，制高點往下看便能將大台中美景一覽無遺。

《天空之夢》直徑120公尺，60個艷紅車廂在白天高掛蔚藍天空，形成一幅渾然天成自然景色；夜幕低垂時便會上演五光十色、精彩逼人燈光秀，不管在1國道、高鐵列車或是遠至清泉崗國際機場都能看見。5年來吸引超過百對結婚新人前往拍攝婚紗照，見證幸福浪漫是中部拍攝婚紗的勝地。

麗寶樂園渡假區指出，《天空之夢》摩天輪，將於5／13日開始舉辦5週年五星派對，除推出超優惠慶生派對套票外，還有超萌天空之夢摩天輪吉祥物愛麗絲、白寶、好萌貓主題車廂、生日串旗、五週年窗貼等，滿滿的派對氛圍，為《天空之夢》摩天輪慶祝5歲生日。