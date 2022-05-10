疫情升溫，新北市確診人數全台最多，常遇Trace系統故障、居家轉型等問題，但反映中央卻未獲即時解決。新北市長侯友宜表示，希望中央在傳染病防制法上，給予新北支持，他不斷呼籲中央解決地方遇到的困境，光是快篩就反映了一個禮拜，但總統講得話還是比較有用，目前法傳系統還是卡卡的，呼籲中央儘速解決。

侯友宜說，新北不是超前部署，而是看到狀況就即時因應，中央當初說要等單日確診1500人，才啟動居家照護，但新北市不能等，14日就正式啟動醫院降載， 目前降載開設也達25％，若是居家照護慢了1周，新北醫療量能早就被沖垮。

侯友宜表示，中央看到新北反映問題就要快速解決，居家照護就是典型個案，新北在疫情浪頭上，不斷反映Trace系統不好用，連講3周才終於改善，不過仍有很多問題沒解決，像是法傳系統去年就遇到校正回歸問題，不斷反映，至今還是卡卡的，造成許多民眾確診等了3天後才得到居家照護資源，急需要時得不到關懷，對確診者來說情何以堪。

「新北量能畢竟都有極限，只有從上游改變才能解決問題。」侯友宜說，新北市雖有37處篩檢站，也設置了防疫急門診，量能不斷提升。不過，現在快篩陽幾乎是確診個案，急診仍大排長龍，直接造成醫療負擔，民眾埋怨聲多，新北不斷呼籲將快篩陽視同確診，已經講了半個月，讓中央有時間準備，但等了一段時間才實施。

另外，針對快篩劑不足，侯友宜也說，他第一天去看就知道不夠，反映給中央一周，但總統講話比較有用，地方反映效果恐怕不好，而且都在等，等到解決時，民眾已經罵成一片。侯友宜直言，地方遇到問題都會反映，也經常給指揮官建議，若中央應變太慢、不能變通，地方很多事沒辦法執行，造成民怨、民傷，因此希望中央因地制宜，應變更快，才能符合民眾期待。