才剛於三月辦完個人演唱會的藝人J.Sheon，經過近兩個月的休息後也開始於個人社交平台上回神，自製鬆餅自嘲「就算放慢動作滴楓糖漿，還是改不了它看起來很醜的事實」。除了和粉絲分享生活中自己的廚神生活外，也放上身著Kenzo Nigo前導系列4－Poppy罌粟花系列照片，電暈一票粉絲，與網友對話也採直球對決，直白幽默個性很難不被他圈粉；而在《華燈初上》中表現亮眼的演員章廣辰，也穿上Kenzo Nigo前導系列現身，他穿上Kenzo罌粟花搭配乾淨俐落的旁分油頭與招牌可愛笑容，也是讓人看的心情大好。
而這次Kenzo發表的前導系列是新任設計總監Nigo的全新想法，他以品牌創辦人高田賢三過去的設計重新打造此次前導系列，每個系列都有不同主題，例如第三個系列即是丹寧與Boke（日本海棠花），每次都有不同主題，相當值得品牌粉絲購入收藏。台灣僅限微風信義專賣店獨賣，月底前售完為止。
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